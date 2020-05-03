الفجيرة تنضم إلى حملة «الإمارات تتطوع»

انضمت إمارة الفجيرة إلى الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم هذه المبادرة الوطنية لتحقيق أهدافها السامية، وتقديم جميع أشكال المساندة والتطوع وتركيز جهود الأفراد والفرق التطوعية والمؤسسات لخدمة الوطن لتجاوز هذه المرحلة.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري إن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة سيكون الجهة الإشرافية على المبادرات التطوعية، التي سيتم تقديمها والعمل عليها في الإمارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، متمثلةً بعدد من الأنشطة التطوعية المختلفة، وتسخير الطاقات واستثمار الخبرات الفردية والمؤسسية لدعم هذه المبادرة الوطنية وأولوياتها وأهدافها.

وأضاف الضنحاني: إن حملة «الإمارات تتطوع» تقدم دليلاً راسخاً على الاستراتيجية النوعية التي تنتهجها دولة الإمارات على أرضها بسعيها الدائم لتعزيز قيم الإنسانية والتآخي والمسؤولية بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته وجنسياته وثقافاته، وخصوصاً في ظل الظروف التي يشهدها العالم. (الفجيرة - وام)

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