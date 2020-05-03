دراسة عن تأثير «كورونا» على قطاع الأعمال والوظائف

الشارقة - البيان

أعدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة دراسة حول (تأثيرات الوباء العالمي «فيروس كورونا المستجد» على قطاعات الأعمال والوظائف محلياً)، وذلك في إطار جهودها على صعيد مجال الدراسات والأوراق العلمية، التي تخدم استدامة رأس المال البشري، وتدعم اتخاذ القرار في القضايا والشؤون المعنية بالموارد البشرية.

واستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التغييرات، التي طرأت على أسواق العمل والاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي، في ظل جائحة الوباء العالمي لفيروس «كورونا» الذي يعتبر «عدواً غير مرئي».

وأوضحت الدراسة أن الأعمال والقطاعات المختلفة ستتأثر جراء هذه الجائحة العالمية على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تضررت بعض الوظائف على مستوى القطاعين، وقد يتقلص بعضها أو يختفي، وقد تظهر هنالك صعوبات في طرح وظائف جديدة، غير أن الفرص ستظل متاحة لتطوير الوظائف الحالية عبر الدمج والتقليص والإثراء الذاتي من داخل الوظيفة، والتركيز على تحليل البيانات، وتطوير تقنية المعلومات المساندة لترتبط مباشرة بكل الوظائف، وتعمل على تطويرها تقنياً، وبخاصة، تطوير مسألة العمل عن بُعد أو العمل من المنازل.

استقرار

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن هذه الدراسة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدائرة الموارد البشرية بالشارقة في دعم الاستقرار الوظيفي، ومواكبة مستجدات العصر وانعكاساتها على كل شؤون المورد البشري وسوق العمل والوظائف، وذلك لإدراك أهمية هذا الجانب المجتمعي الحساس، الذي يؤثر بدوره على كل تفاصيل وتشعبات شؤون الحياة للأفراد.

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