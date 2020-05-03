32 ألف مستفيد من برامج «دار البر» خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز المعلومات الإسلامي، التابع لجمعية دار البر، أن 30.1 ألف شخص، من جنسيات عديدة، استفادوا من فعاليات المركز وبرامجه في دبي، و2200 في رأس الخيمة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. وأكد راشد الجنيبي، مدير مركز المعلومات الإسلامي، المتخصص في الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال والتسامح إن المركز وزع، خلال يناير وفبراير ومارس 5 آلاف و560 كتاباً ومنشوراً تثقيفياً . وأشار الجنيبي إلى تنظيم المركز 607 دروس وفعاليات دينية في دبي، و50 في رأس الخيمة، و430 برنامجاً تأهيلياً لـ«المهتدين الجدد»، 400 منها في دبي، مقابل 30 في رأس الخيمة .

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