شرطة أبوظبي تحذّر من رسائل «التسوّل الإلكتروني»

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي من رسائل التسول الإلكتروني عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تطلب المساعدة بطرق غير مقننة، موضحة أنها تعد جريمة يخالف عليها القانون، وتديرها عصابات احتيال، تستهدف أفراد المجتمع عشوائياً.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للطلبات الوهمية للمحتالين، لافتةً إلى استمرار رسائلهم إذا وجدوا تفاعلاً أو استجابة من الضحية وحثت على ضرورة تجاهل الرد عليها، والإبلاغ عن فحواها لدى الجهات الشرطية .

وأرجعت أسباب التسول عموماً وتركّزها في رمضان إلى عدم مبادرة بعض أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المتسولين، ما يكون دافعاً لهم في الاستمرار لتحقيق مآربهم غير المشروعة، مشيرة إلى أن التسول الإلكتروني يعد صورة مماثلة للتسول التقليدي الذي يتضمّن استعطاف الناس بأساليب وحيل مضللة .

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