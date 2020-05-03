محكمة العين الابتدائية تعقد 97 جلسة تحضير دعوى عن بُعد

المصدر: العين - البيان

عقد مكتب إدارة الدعوى بمحكمة العين الابتدائية، 97 جلسة تحضير دعوى عن بُعد، تماشياً مع استدامة جميع العمليات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، في ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وبلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الدوائر القضائية بالمحكمة عن بُعد خلال شهر أبريل الماضي، 235 دعوى، فيما سجلت الدعاوى المحكوم فيها 194 دعوى.

وتفصيلاً، اتخذت المحكمة الابتدائية، الإجراءات اللازمة لتحضير ونظر الدعاوى القضائية عن بُعد، من خلال إعداد وتجهيز آلية التواصل المرئي مع جميع الأطراف وإرسال الرابط الخاص بالبرامج التقنية إلى المراجعين ووكلائهم من المحامين للحضور وتقديم مستنداتهم إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع المترجمين في الدعاوى التي يستلزم حضورهم .

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