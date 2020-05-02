ورش مجانية في «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

المصدر: دبي-البيان

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سلسلة ورش عمل إلكترونية مجانية لكافة المشاركين من خلال منصة زوم من أجل مناقشة والاطلاع على أحدث الرؤى والاتجاهات في مجال الإدارة العامة والسياسات العامة وإدارة الابتكار.

وتأتي سلسلة ورش العمل الإلكترونية مساهمة من الكلية لدعم بيئة التعلم عن بعد المطبقة حالياً في الدولة، ولضمان سير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر في كل الظروف، خاصة أوقات الطوارئ والأزمات.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تمتلك من الأدوات والممكنات التي تمكنها من تقديم محتوى تعليمي يتسم بالمرونة من أجل استمرار رسالتها وتحقيق أهدافها الرامية إلى الارتقاء بالأداء الحكومي ومختلف القطاعات الحيوية في كل الأوقات والظروف. وقال: «نسعى من خلال توظيف جهود كوادرنا التعليمية على استمرار مسيرة التعليم والتدريب في الكلية بكل كفاءة وجودة خلال الوضع الراهن.

وسوف يتم تنظيم سلسلة ورش العمل من خلال أربع حلقات على مدار أسبوعين هي «رؤى الإدارة العامة» و«رؤى إدارة الابتكار» و«رؤى السياسات العامة» باللغة الإنجليزية، و«إضاءات على الإدارة العامة» باللغة العربية.

كفاءات

وتتناول ورشة عمل «رؤى الإدارة العامة» التي تقام غداً في التاسعة مساءً، وتديرها الدكتورة راكيل وارنر الأستاذ المساعد في سياسات التعليم في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، سبل تطوير الكفاءات من أجل قيادة منظومة إدارة التغيير داخل البيئات المعقدة داخل مختلف المؤسسات في كل القطاعات الاقتصادية.

وتناقش ورشة عمل «رؤى إدارة الابتكار» التي تقام 6 مايو الحالي في التاسعة مساءً وتديرها البروفيسور ميلودينا ستيفانز أستاذ إدارة الابتكار في الكلية، آليات التعامل مع مستقبل الابتكار في العالم بعد أزمة وباء فيروس كورونا «كوفيد 19».

وستتناول ورشة عمل «رؤى السياسات العامة» التي ستقام مساء 11 مايو سبل تطوير وإظهار المهارات الفكرية والعملية المتقدمة في تطوير السياسة العامة والإدارة والتقييم.

وفي ورشة العمل الأخيرة التي ستقام 13 مايو سيلقي الدكتور يوسف الغلاييني الأستاذ المساعد في الإدارة العامة في الكلية الضوء على الإدارة العامة.

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