بلدية الشارقة: يتعذر فتح الحدائق حالياً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت بلدية الشارقة عن تعذر فتح الحدائق العامة خلال الفترة الحالية، نظراً لاستمرار عمليات الصيانة والتعقيم، وانطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في إمارة الشارقة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تعقيم

كما شددت البلدية على استمرار إغلاق مختلف مرافقها وحدائقها والمسطحات الخضراء، ضمن جهودها المستمرة في الحد من انتشار الفيروس ولإجراءات تعقيم وتطهير المناطق والمرافق، حيث تعمل وفق خطط ومنهجية مدروسة، وتتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لخدمة جميع أفراد المجتمع، ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وتثمن البلدية دور أفراد المجتمع بالالتزام بجميع التعليمات ولزوم المنازل ضمن حملة "خلك في البيت"، ما يسهم في إنجاز أعمال التعقيم الوطني بالصورة اللازمة ويحقق الأهداف المرجوة منه.

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