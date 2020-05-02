شفاء 121 حالة وتسجيل 561 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها مساء اليوم السبت للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ارتفاع حالات الشفاء إلى 121 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

كما أعلنت تسجيل 561 حالة إصابة جديدة تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13,599 حالة. مشيرة إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضين إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على مستوى دولة الإمارات بمتوسط 29 ألف فحص في اليوم الواحد. وإجراء 36,266 فحص إضافي جديد.

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