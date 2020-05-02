تفاصيل الإحاطة الإعلامية (22) لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها مساء اليوم السبت للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد إننا ما زلنا في مرحلة مهمة من مراحل احتواء الفيروس والتي تتطلب استمرار تعاوننا والتزامنا جميعاً، وإجراء مزيد من الفحوصات على مستوى الدولة للتوسع في الشرائح التي تشملها هذه الفحوصات.

وأوضحت أنه تم خلال الأسبوعين الماضين إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على مستوى دولة الإمارات بمتوسط 29 ألف فحص في اليوم الواحد. وإجراء 36,266 فحص إضافي جديد، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13,599 حالة. وشفاء 121 حالة جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

يتبع ...

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