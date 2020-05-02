رصد المذنب comet C/2019 Y4 (ATLAS) في الامارات خلال الفترة من 8 إلى 20 مايو

المصدر: وام

أكد ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك أن افضل فرصة لرصد المذنب comet C/2019 Y4 (ATLAS) في الامارات و بقية دول الخليج خلال الفترة من 8 إلى 20 مايو 2020 فوق الأفق الشمالي الغربي.

ومن المتوقع أن يبدأ المذنب comet C/2019 Y4 (ATLAS) بالظهور فوق الأفق الشمالي الغربي بعد غروب الشمس و يظل فترة ما يزيد عن الساعتين قرب نجم العيوق و الى الشمال من كوكب الزهرة المتألق خلال الأسبوع المقبل وسيكون في بداية الاسبوع واضحا بالعين المجردة الراصدين أولي الخبرة .

ومع نهاية الاسبوع اعتبارا من الجمعة 8 مايو 2020 متوقع ان يزداد توهجا ثم يتوارى خلف الشمس اعتبارا من 20 مايو ..ثم يظهر مرة أخرى فجرا قبل طلوع الشمس من الجهة الشمالية الشرقية في 31 مايو مع بلوغه موضع الحضيض..و هو الموقع الأقرب له و يكون في قمة توهجه ثم يبتعد تدريجيا و يتوارى عن الأنظار في مطلع الاسبوع الاول من يونيو .

علما بأن المذنب راس تفتت خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 20 قطعة كما رصدته المراصد العالمية .

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