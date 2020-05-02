سعيد الطاير: إنجاز علاج كورونا يعكس الكفاءة العالية للأطباء في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي عقب الإعلان عن الإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أن هذا الانجاز يعكس الكفاءة العالية للكادر الطبي والجهود الكبيرة التي بذلوها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارات.



وأضاف "نبارك للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولشعب الإمارات ولجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة، هذا الإنجاز الكبير المتمثل بحصول فريق الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على براءة اختراع لتطويرعلاج مبتكر وواعد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستند على الخلايا الجذعية ، وذلك لمعالجة مرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

وأوضح معاليه أن هذا الانجاز يعكس الكفاءة العالية للكادر الطبي والجهود الكبيرة التي بذلوها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للطريقة المبتكرة التي تُجمع بها الخلايا الجذعية، حيث سيساهم العلاج الجديد في تعزيز مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم، ونموذجاً عالمياً في للرعاية الصحية وانتاج العلاجات الطبية، كما سيكون له أثر إيجابي بعيد الأمد يعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

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