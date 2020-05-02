اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تدعو إلى الصلاة من أجل الإنسانية

المصدر: أبو ظبي - البيان

دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى الصلاة من أجل الإنسانية وقالت ندعو إخوتنا المؤمنين بالله الخالق، وإخوتنا في الإنسانية في كل مكان.

اضافت ان عالمنا يواجه اليوم خطرًا داهماً يهدد حياة الملايين من البشر حول العالم، بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا "كوفيد19"، وإننا إذ نؤكد إيماننا بأهمية دور الطب والبحث العلمي في التصدي لهذا الوباء، فإننا لاننسى أيضا أن نتوجه إلى الله الخالق في هذه الأزمة الكبيرة؛ ولذا فإننا ندعو كل الناس، في جميع أنحاء العالم، أن يتوجهوا إلى الله بالصلاة والصوم والدعاء وأفعال الخير، كل فرد في مكانه، وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه؛ من أجل أن يرفع الله هذا الوباء، وأن يغيثنا من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه، وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

وتقترح اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية يوم الخميس 14 مايو يومًا للصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية، وتدعو اللجنة كل القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للاستجابة لهذا النداء الإنساني والتوجه لله تعالى بصوت واحد ليحفظ البشرية، وأن يوفقها لتجاوز الجائحة، ويعيد إليها الأمن والاستقرار والصحة والنماء، ليصبح عالمنا بعد انقضاء هذه الجائحة أكثر إنسانية وأخوة من أي وقت مضي.

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