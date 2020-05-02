مستشفى يقدم خدمات استشارية مجانية عن بعد للحوامل في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، عن تعاونها مع مستشفى فقيه الجامعي لتوفير خدمات استشارية مجانية عن بعد للنساء الحوامل من قاطنات واحة دبي للسيليكون حصرياً، وذلك في إطار الجهود المشتركة لابتكار الحلول وتعزيز الإجراءات الصحية الاحترازية ومواصلة الارتقاء بصحة ووقاية المجتمع.

واستجابة للإجراءات الصحية الوقائية المتزامنة مع الظروف الاستثنائية التي فرضها التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، سيتم تقديم خدمات رعاية الأمومة من قبل "فقيه للرعاية الصحية المنزلية"، التابعة لمستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون، كخدمة استشارية مجانية عن بعد للنساء أثناء فترة الحمل، وخلال الأيام والأسابيع الأولى بعد الولادة.

وقال المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي – للشؤون الهندسية والمدن الذكية ورئيس فريق إدارة الأزمات في سلطة واحة دبي للسيليكون: "تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون باستمرار مع شركائها لابتكار الحلول التي تحقق استمرارية العمل واستدامة نمط الحياة الصحي لسكان الواحة والمجتمع في كافة الظروف تماشياً مع استراتيجيتها التي تشمل أربعة محاور هي مدينة ذكية ومجمع تكنولوجي متطور وأسعد موظفين ومجتمع منشود للعيش والعمل."

وأضاف الكثيري: "الصحة اليوم سبقت الاقتصاد والسياسة، وعادت إلى مركزها الأول المستحق في سلّم أولويات المجتمعات الإنسانية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وفي هذا السياق، تأتي مبادرة توفير الاستشارات الصحية عن بعد لتحقق استمرارية الخدمات الصحية التي يحتاجها الناس وتعزز في الوقت نفسه سلامة القطاع الصحي الحيوي وكوادره المتواجدين على خط الدفاع الأول في مواجهة تحدي كوفيد-19 للتغلب عليه."

وتشتمل خدمات فقيه للرعاية الصحية المنزلية على توفير الدعم الاستشاري عن بُعد للنساء أثناء مرحلة الحمل اللواتي ليس لديهن أخصائي توليد أو يواجهن صعوبة في الوصول إلى استشارات الأمومة في ضوء الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية المرافقة لتحدي فيروس كورونا المستجد. وبعد الولادة ستوفر المبادرة زيارات منزلية واستشارات عن بعد لتلبية احتياجات العائلات وتقديم الدعم في تعليم أساليب متنوعة للتعامل مع مراحل نمو الطفل واحتياجاته.

وفي حديثه عن المبادرة الجديدة المقدمة لمجتمع واحة دبي للسيليكون، قال الدكتور فاتح مهمت جُل، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى فقيه الجامعي: "تمتلك فقيه للرعاية الصحية المنزلية خبرة واسعة في توفير الرعاية الصحية عن بُعد للمرضى. وأدى فيروس كورونا المستجد إلى ظهور تحديات جمة لقطاع الرعاية الصحية محلياً وعالمياً، وضعت هذا القطاع وقيمه الإنسانية في المقدمة".

وأضاف: "أصبحت الحاجة إلى الخدمات الصحية المنزلية ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ويسعدنا أن نكون إلى جانب المرضى وعائلاتهم مع تقديم الخدمات الصحية الحيوية لمن يحتاجها خلال هذه الأوقات الاستثنائية".

وتقدم "فقيه للرعاية الصحية المنزلية" دعمًا صحياً على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بتوفير الرعاية المنزلية التخصصية للمرضى وأسرهم. ويمتد تاريخها لأكثر من 40 عامًا في تقديم الرعاية في المملكة العربية السعودية والمنطقة من خلال "فقيه كير" ، بدعم مباشر من مستشفى فقيه الجامعي وبقدرة تعادل 300 سرير.

كما توفر الرعاية الصحية المنزلية المتخصصة من خلال فريقها من أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين والذين يتم تدريبهم وفق برامج شاملة ودقيقة، ولتوفير الرعاية والدعم عن بُعد. وتشمل خدماتها رعاية ما بعد الجراحة، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ورعاية المسنين، ورعاية الأمومة، وإدارة الحالات المرضية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز