شرطة أبوظبي تحذر من التسول الالكتروني

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من رسائل التسول الإلكتروني عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تطلب المساعدة بطرق غير مقننة، موضحة أنها تعد جريمة يخالف عليها القانون، وتديرها عصابات احتيال، تستهدف أفراد المجتمع عشوائياً.

وشددت على ضرورة عدم الانصياع للطلبات الوهمية للمحتالين، لافتةً إلى استمرار رسائلهم إذ وجدوا تفاعلاً أو استجابة من الضحية وحثت على ضرورة تجاهل الرد عليها، والإبلاغ عن فحواها لدى الجهات الشرطية المختصة لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ودعت الجمهور الذين يتلقون رسائل الكترونية بغرض التسول التواصل على مركز القيادة والتحكم 999 وخدمة أمان على الرقم المجاني ‪8002626‬ (‪AMAN2626‬) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (‪aman@adpolice.gov.ae‬) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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