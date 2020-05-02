إشادة بجهود الدولة في حفظ حقوق العمال

المصدر: (‏الشارقة - البيان)

أشاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بجهود الدولة وسياساتها التي ترتكز على حفظ حقوق كافة أفراد الشعب بمن فيهم العمال.

مؤكداً أن العمال هم فئة لها التقدير والثناء على جهودها في الإسهام ببناء الدولة. جاء ذلك في الكلمة التي صرح بها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، مشيراً إلى أن قيادة الدولة ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971م أولت الإنسان الأهمية في كافة مشاريعها وبرامجها التطويرية، وسعت إلى رخاء الإنسان وتقدمه، لذا أولت الاهتمام بفئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية بكافة مجالات بناء الحياة.

مصالح

ولفت إلى أن العمال لهم في المقابل وبالتوازي الحقوق كافة في العمل بشكل يحقق مصالحهم ومصالح أعمالهم بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل وتمكينهم من العمل والإنتاج.

استقرار

وأوضح الشامسي أن بلدية الحمرية كجزء من مؤسسات الدولة ومؤسسات إمارة الشارقة لديها عمال يقومون بواجبهم المهني خير قيام؛ لذا فإن البلدية توفر لهم كافة أسباب الاستقرار وتهيئ لهم سبل الراحة وبيئة العمل المناسبة بجانب توفير الامتيازات والحقوق الكاملة ليكونوا شريكاً في تطور منظومة العمل البلدي في الحمرية.

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