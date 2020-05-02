«تراث الإمارات» ينظم عن بُعد مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

يطلق نادي تراث الإمارات، في الفترة من 10 وحتى 20 من شهر رمضان المبارك مسابقته السنوية لأفضل مرتل للقرآن الكريم لفئة الذكور من مواطني الإمارات والمقيمين فيها، هذا العام عن بُعد، وذلك لفئتي أشبال القرآن الكريم للأعمار من « 7 - ١٥ سنة»، وشباب القرآن الكريم من «١٦ - ٣٠ سنة».

ورصد النادي لهذه المسابقة جوائز مالية قيمة، ويستمر التسجيل لها حتى العاشر من رمضان، للراغبين في المشاركة من المتقنين لأحكام تلاوة القرآن الكريم، على ألا يكون المشارك من الفائزين في الدورات الماضية للمسابقة، وألا تكون لديه تسجيلات صوتية منشورة. وخصصت الإدارة للمتسابقين حسابات على برنامج Microsoft teams، ويكون الاشتراك حسب الآلية التي أعلن عنها النادي.

يذكر أن مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم» درج نادي تراث الإمارات على تنظيمها سنوياً في الشهر الفضيل ضمن مهرجانه الرمضاني على مسرح أبوظبي، وقد حظيت المسابقة خلال النسخ الماضية بمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

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