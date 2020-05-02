نجاة البلوشي تلبّي نداء الوطن في خط الدفاع الأول

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أظهرت الإمارات تضافر الجهود الوطنية التي تعكس قيماً عالية في حب الوطن وقيادته الرشيدة، مشاهد من التكاتف والتلاحم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونماذج مشرفة لأبناء وبنات الإمارات، الذين سارعوا لتقديم خدماتهم التطوعية لدعم الجهود الوطنية في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كل فئات المجتمع.ومن هذه النماذج، تقف الحكم الدولي في كرة القدم، المواطنة نجاة حسن البلوشي، مع فريق التطوع في مركز المسح الوطني بإمارة الفجيرة، باستثمار طاقاتها لخدمة مصالح المجتمع لتأمين صحة وسلامة أفراده.مشاعر مخلصة جعلت البلوشي تشارك مع خط الدفاع الأول مهامهم في المركز، الذين يؤدون جميعهم مهامهم بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

حيث تشارك نجاة بالوقوف في أحد مسارات الفحص بالمركبة، بتقديم الإرشادات لزائري المركز حول طريقة إدخال بطاقات الهوية، والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية أثناء إجراء الفحص لضمان سلامتهم. وأشارت إلى أن ما يقدمه خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين ومسعفين من جهود، هو حافز لنا كمتطوعين للقيام بواجبنا الوطني تجاه بلدنا.

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