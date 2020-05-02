«أطفال الشارقة» تطلق «نصلكم أينما كنتم»

المصدر: (الشارقة - وام)

أطلقت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مبادرة «نصلكم أينما كنتم» بحلتها الجديدة خلال شهر رمضان المبارك.

والتي تتضمن أنشطة وورشاً تعليمية وترفيهية عن بُعد لأطفال من الفئة العمرية 6-12 سنة على مستوى الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام «shjchc» متبوعاً بوسم المبادرة «نصلكم أينما كنتم».

وانطلق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك المحور الأول تحت عنوان «العطاء والإيثار» ويهدف إلى غرس قيم الخير والعطاء والإيثار في نفوس الأطفال مشتملاً على عدد من الفيديوهات والمنشورات التعريفية ومنها تدريبهم على كيفية صنع «حصالة العطاء» إضافة إلى المنشورات التوعوية والتفاعلية.

وأما المحور الثاني بعنوان «الصبر» فينطلق في الفترة من 4 حتى 8 من مايو الجاري ويهدف إلى تعريف الأطفال بمفهوم الصبر ومجالاته وثوابه إضافة إلى تعزيز السلوكات الحميدة وتشجيعهم على الانخراط في الأعمال النبيلة.

ويحمل المحور الثالث عنوان «سلوكات» وينطلق خلال الفترة من 11-15 مايو الجاري ويهدف إلى حث الأطفال على المحافظة على أداء الصلوات وقراءة القرآن الكريم. وتختتم المحاور بمحور «أخلاقيات» الذي ينطلق في الفترة من 18-24 مايو الجاري ويتناول مواضيع عن احترام ومحبة كبار السن.

وقالت عائشة علي الكعبي، مديرة أطفال الشارقة بالإنابة: «نسعى من خلال مبادرة نصلكم أينما كنتم خلال شهر رمضان إلى تشجيع الأطفال على استثمار أوقات فراغهم خلال الشهر الكريم واستكشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات، إضافة إلى غرس العديد من القيم الجوهرية لهذا الشهر الكريم في نفوسهم وتنمية بعض السلوكات الإيجابية».

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