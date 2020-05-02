خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد مهنئين: حياة الإنسان وسلامته أولوية

المصدر: أبوظبي - وام

توجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها على الإنجاز الذي حققه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية «ADSCC» ونجاحه في تطوير علاج بالخلايا الجذعية لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، يتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها.

وعبّر سموهم عن خالص شكرهم وتقديرهم وشعب الإمارات لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على جهده الكبير في التوصل إلى هذا الإنجاز العلمي، الذي من شأنه أن يسهم ضمن الجهود الدولية التي تبذل حالياً للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم أجمع.

وأكد سموهم، أن دولة الإمارات تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى، وتضعه على قمة أولوياتها وخططها، وستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم، منوهين بأن دولة الإمارات كانت حريصة منذ بداية أزمة «كورونا» على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وأشاد سموهم بجهود القطاعات والمؤسسات في الدولة كافة وكوادرها المخلصة التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية والتحدي الصعب خاصة خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» من الكوادر الطبية والتمريضية والصحية كافة، وكل من ينتمي إلى القطاع الصحي بفروعه جميعها.

براءة اختراع

ومنحت وزارة الاقتصاد براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.

وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شُفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم. ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى (كوفيد 19)، والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

تجارب سريرية

وقد خضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، ما يدل على سلامته، ولم يُبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية، ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى (كوفيد 19). وتستمر التجارب لإثبات فاعلية العلاج، ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

تدخل طبي

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامناً مع التدخل الطبي التقليدي، وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.هذا العلاج بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتخذة، تعكس تضافر الجهود والتزام حكومة دولة الإمارات لوضع حد لوباء (كوفيد 19). ولا تزال التدخلات غير الدوائية لمنع انتشار الفيروس مثل البقاء في المنزل، والتباعد الاجتماعي، وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، ضرورية في مواجهة المرض وتأثيره على نظام الرعاية الصحية.

يذكر أن «ADSCC» هو مركز متخصص للرعاية الصحية، ويركز على العلاج بالخلايا والأدوية الابتكارية والبحوث المتطورة على الخلايا الجذعية.

سموهم:

› جهد كبير لفريق الأطباء والباحثين والعاملين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية

› الإنجاز العلمي يسهم في الجهود الدولية التي تُبذل حالياً للقضاء على الفيروس

› الإمارات اتخذت التدابير الاحترازية لحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي

› الدولة ستواصل تعزيز الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها

› القطاعات والمؤسسات وكوادرها المخلصة تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية

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› العلاج المبتكر لـ«كورونا» طوّره أطباء وباحثون في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية

› الإنجاز يتضمن استخراج الخلايا من دم المريض وإعادتها بعد تنشيطها

› تجربة العلاج على 73 حالة في الدولة شُفيت وظهرت نتيجتها سلبية

› يعمل على تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية..واستكمال التجارب لإثبات فاعليته خلال أسبوعين

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