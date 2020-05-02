هزاع بن زايد: كفو أهل الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن التجارب الناجحة التي أجراها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لعلاج مصابي «كورونا» بطريقة مبتكرة، تبشر بنتائج واعدة، وتضع الإمارات في مصاف الدول الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس ومنع انتشاره، وأضاف سموه، أن الإمارات حققت الريادة في الفحص والرصد، كفو أهل الإمارات، جاء ذلك في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»:

«مع ريادة الإمارات في عمليات الفحص والرصد والجوانب الصحية الأخرى، فإن التجارب الناجحة التي أجراها مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، لعلاج مصابي كورونا بطريقة مبتكرة، تبشر بنتائج واعدة، وتضع الإمارات في مصاف الدول الساعية إلى القضاء على هذا الفيروس ومنع انتشاره.. كفو أهل الإمارات».

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