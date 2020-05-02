«قلبي اطمأن»يكفل 10 آلاف يتيم في 10 دول خلال 5 أيام

المصدر: أبوظبي - البيان

نجح برنامج «قلبي اطمأن» - المبادرة الخيرية الإنسانية الإماراتية - في أول مبادرة أطلقها خلال شهر رمضان المبارك الحالي، بكفالة 10 آلاف يتيم من 10 دول خلال 5 أيام فقط بعد الإعلان عن كفالة 1000 يتيم من الأردن في ثاني أيام الشهر الفضيل.

وشهدت المبادرة تفاعلاً لافتاً من قبل متابعي البرنامج داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك في ضوء الأفكار المتميزة الجديدة، والتغيير النوعي الذي ميز الدورة الحالية من البرنامج في دعم القضايا الخيرية والإنسانية، مسلطاً الضوء على سرعة إنجاز ونجاح مبادرته في كفالة 10 آلاف يتيم خلال مدة وجيزة، وبما يؤكد استعداده لإطلاق مبادرات أخرى خلال الشهر المبارك.

وعززت مشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في دعم «قلبي اطمأن» لتصب في إنجاح المبادرة التي امتدت في كفالة الأيتام على عشر دول هي: الأردن، لبنان، العراق، مصر، الفلبين، البوسنة، الهند، سريلانكا، طاجيكستان، كازاخستان.

وأغلق برنامج قلبي اطمأن مبادرة كفالة الأيتام بعد نجاحه في تأمين كفالة العدد المطلوب بدعم ملايين المتابعين والمشاهدين حول العالم، لكنه أكد لجمهور المتابعين أن الباب لا يزال مفتوحاً لدعم مبادرة كفالة يتيم عبر منصات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.وتم اختيار الأيتام للكفالة من قبل برنامج «قلبي اطمأن» وفق شروط عدة، أبرزها: كون الأيتام ينتمون لأسر محدودي الدخل، ويحتاجون الكثير من المتطلبات الحياتية والصحية والدراسية وأنواع الرعاية المطلوبة لغاية سن الثامنة عشرة، ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم، وبناء مستقبلهم بخطى واثقة.

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