«تطوير البنية التحتية» تطلق «بالخير نرتقي» احتفاء بالعمال

المصدر: (دبي - البيان)

احتفلت وزارة تطوير البنية التحتية، بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، حيث أطلقت مبادرة «بالخير نرتقي»، وتم خلالها توزيع وجبات الإفطار والمواد المعقمة، على فئة العمال العاملين في مشاريع الوزارة، وذلك ترسيخاً للدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة اتجاه هذه الفئة باعتبارهم شريكاً رئيسياً في منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكدت هناء الصوري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تطوير البنية التحتية، أن احتفال الوزارة بيوم العمال العالمي يأتي في إطار حرصها واهتمامها بفئة العمال، واهتمامها بثقافة المسؤولية المجتمعية، وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز التسامح والقيم الإنسانية الأصيلة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز