شرطة أبوظبي تواصل توعية العمال ودعم سلامتهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن اهتمامها بتوعية وتثقيف العمال وتقدير دورهم في مسيرة النهضة والتطوير نابع من سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعاون بشكل استباقي مع المجتمع الدولي لحماية العمال واحترام حقوقهم بالتركيز على مجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة والسلامة والأمن.

وأوضحت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام أنها نفذت حملات لحماية العمال وتعزيز سلامتهم ووقايتهم من جائحة كورونا ووزعت كمامات عليهم في مناطق تواجدهم في المفرق ومصفح وحميم الصناعية وغياثي وصناعية العين وسكن عمال الخرير خلف البوادي مول بمدينة العين. وركزت على نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية من خلال الغسل المتكرر للأيدي بالشكل السليم وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

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