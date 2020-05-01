شرطة الشارقة تبتكر أول دورية ذكية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة الدورية الذكية، وهي عبارة عن دورية مزودة بكاميرات وتقنيات متطورة تتميز بقدرات تقنية وأمنية عالية، ومنها وجو 5 كاميرات مثبتة على الدورية يتم التحكم بها من قبل سائق الدورية لمراقبة الحركة المرورية ورصد المركبات المطلوبة والمنتهية الصلاحية.

وكذلك تتميز بخاصية الرؤية الليلية والرؤية الحرارية، ويوجد في الدورية طائرة دورون في حالة استعداد لاستخدامها في أي وقت، وتحتوي على نظام ذكي ويمكن التحكم في الطائرة عن بعد من قبل سائق الدورية، وتم تجهيز الزجاج الخلفي للدورية ليكون عبارة عن شاشة يتم التحكم فيها من خلال سائق الدورية لإعطاء توجيهات وإرشادات لتنبيه السائقين بوجود حادث مروري أمامهم لتخفيف السرعة أو الاتجاه إلى مسرب آخر.

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