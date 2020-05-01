الإمارات تسير ثاني قافلة إغاثية لمدينة الشحر في حضرموت

المصدر: وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت الهيئة ثاني قافلة إغاثية من "المير الرمضاني" لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك تزامنا مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية.

تضمنت القافلة الإغاثية "2000" سلة غذائية تزن " 85 طنا و600 كيلو" من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة بمديرية الشحر في حضرموت.

يأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامنا مع الشهر الفضيل ضمن جهود دولة الامارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب إطلاق حملة إفطار صائم بالشوارع الرئيسية وتوزيع الوجبات على الأسر المحتاجة في منازلها.

وقال حميد راشد الشامسي مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن تسيير هذه القافلة الإغاثية يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتوفير متطلبات شهر رمضان الفضيل، وإيصالها إلى الأسر في منازلها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة المواطنين اليمنيين.

وأكد الشامسي حرص هيئة الهلال الأحمر على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وعبّر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الانساني "هيئة الهلال الأحمر" على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 11 ألفا و810 تزن 787 طنا و47 كيلو استهدفت 59 ألفا و50 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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