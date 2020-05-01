تمييز رأس الخيمة تصدر أحكاماً قضائية عن بُعد بنسبة 100%

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلنت محاكم رأس الخيمة عن الفصل في أغلب القضايا المسجلة في محكمة التمييز خلال شهر ابريل بنسبة تراوحت بين 100% كما في الأحوال الشخصية والجزائية، وبنسبة 98% في المدنية والتجارية، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر "الفيديو كونفرانس" سواء لجلسات إدارة الدعوى أو جلسات التقاضي، وذلك منذ تفعيل نظام التقاضي عن بعد في نهاية شهر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها محاكم رأس الخيمة للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن محكمة التمييز فصلت في أغلب القضايا المعروضة عليها والبالغ عددها 45 طعنا، بنسبة 100% في الدائرة الجزائية ودائرة الأحوال، ونسبة 98% في المدنية والتجارية، حيث تم تأجيل قضيتين، وبهذا تكون قد أصدرت محكمة التمييز 43 حكما قضائيا "عن بعد" خلال شهر ابريل الماضي.

وأكد الخاطري، أن دائرة المحاكم اعتمدت أحدث الوسائل التقنية المبتكرة لتقديم كافة خدماتها لجمهور المتعاملين، حيث توفر المحاكم للمحامين والمتقاضين خدمات التسجيل وطلبات القضايا وتبادل المذكرات والمستندات والاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونياً، بالإضافة إلى تطبيق نظام "المحاكمات عن بعد" في كافة درجات التقاضي الثلاث بنسبة 100%، فضلا عن تحقيق مبدأ علانية الجلسات التي تتيح لأفراد المجتمع حضور الجلسات عن بعد، لتكتمل جميع إجراءات التقاضي عن بعد في محاكم رأس الخيمة، الأمر الذي يؤكد جاهزية المحاكم للتعامل مع الفترة الحالية، ومواكبتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في التحول الرقمي.

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