«البيان» تشارك في توزيع وجبات حملة «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

أجواء مختلفة وتفاصيل فرضتها ظروف استثنائية في شهر رمضان هذا العام، اختفت على إثرها تجمعات الأسر والأصدقاء وخيم الإفطار، وبقيت روحانيات رمضان وعطاؤه الذي تتسابق فيه القلوب قبل الأيدي لإطعام المحتاجين، ولأن نمط الحياة كان مختلفاً واتخاذ التدابير الاحترازية كان واجباً، جاءت حملة 10 ملايين وجبة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، لتوحد عطاء أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وتنقله لأكثر الناس حاجة، من خلال منظومة عمل متكاملة تشارك فيها مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل توفير الدعم الغذائي للمحتاجين، ولتكون بلسم للأسر المتعففة والشرائح الأكثر تضرراً بتداعيات وباء كورونا المستجد.

مهمة إنسانية

وترجمة لهذه التوجيهات والدعم يعمل أبطال هذه المهمة الإنسانية لأوقات طويلة تصل إلى 7 ساعات متواصلة يومياً لضمان وصول هذه الوجبات والطرود الغذائية لمستحقيها في مختلف إمارات الدولة، وفق أعلى معايير السلامة، ليترجموا بإخلاصهم وعملهم كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي قال فيها "لن يجوع أحد على أرض الإمارات"، ولأن هذه الحملة المجتمعية الأكبر من نوعها، والتي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد-19)، كانت فرق العمل تجوب مختلف مناطق الدولة لترصد كل محتاج وتنقل له عطاء قيادة الدولة والمحسنين من مواطنين ومقيمين.

"البيان" رافقت إحدى فرق العمل في جمعية بيت الخير التي تشرف على توزيع أكثر من 66 ألف وجبة يومياً في إمارة دبي، واطلعت عن كثب على الجهود الجبارة التي يقومون بها لضمان وصول هذه الوجبات بأعلى معايير السلامة خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا.

أداء هذه المهمة يتم على مراحل تبدأ من الصباح حيث يتم إعداد الوجبات تحت اشتراطات صارمة تراعي التدابير الاحترازية بارتداء الكمامات والقفازات والملابس الخاصة، مع التشديد على أهمية التباعد الآمن بين الأشخاص، ومن ثم تعبئة الوجبات بالتعاون مع المتطوعين في صناديق تتمتع بمواصفات عالية حتى تتمكن من المحافظة على جودة هذه الوجبات لساعات طويلة، وتضم هذه الوجبات المكونات الأساسية لوجبات الإفطار من تمر وماء ولبن وفواكه والأرز والدجاج أو اللحم.

وفي تمام الساعة الرابعة مساء وبعد الانتهاء من إعداد هذه الوجبات وتجهيزها والتأكد من جودتها تنطلق المركبات المخصصة لنقل هذه الوجبات إلى نقاط التوزيع، حيث ينتقل معها المتطوعين وعدد من المشرفين من جمعية بيت الخير وكادر من المطاعم التي تقوم بإعداد هذه الوجبات إلى أماكن مستحقيها، حيث يتم توزيع هذه الوجبات في مساكن العمال والمناطق الصناعية وعلى الأشخاص المسجلين في قوائم الجمعية، ويراعى عند توزيع هذه الوجبات في المساكن العمالية كذلك اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للحافظ على سلامة العمال، بحيث يتم توزيع الوجبات عليهم في غرفهم أو وضعهم في طوابير يشترط فيها مسافة الأمان بين كل شخص وآخر.

وما يلفت الانتباه تلك البسمة التي ترتسم على وجوه هؤلاء الأشخاص عند تسلمهم وجباتهم، وتلك الإيماءات التي يعبرون فيها بالشكر بثقافاتهم المختلفة، وكلمة وعبارة شكرا الإمارات باللغة الإنجليزية والعربية ممن يتقنها، وشكرا الشيخ محمد بن راشد.

حرص شديد

قال علي البلوشي مشرف في جمعية بيت الخير إن هناك حرصاً شديداً على اختيار المطاعم والمطابخ التي تطبق أعلى معايير واشتراطات السلامة وتتخذ أقصى التدابير الاحترازية الموصى بها، مشيراً إلى أن فرق العمل من المتطوعين من مختلف الجهات يشرفون على الوجبات منذ اللحظة الأولى لإعدادها وحتى تسلميها لمستحقيها، كما توجد فرق خارجية تجول مناطق الدولة لرصد كل محتاج لضمان وصول خير هذه الحملة لجميع المحتاجين على أرض الإمارات.



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