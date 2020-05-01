طقس غائم غدا وفرصة لسقوط أمطار مختلفة الشدة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 22 -32 تصل إلى 55 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: مضطرب الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:58 الثاني عند الساعة 08:26

الجزر الأول عند الساعة 14:47 الجزر الثاني عند الساعة 02:48

بحر عمان: متوسط الموج..

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:51 المد الثاني عند الساعة 03:48

الجزر الاول عند الساعة 10:10 الجزر الثاني عند الساعة 23:13

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 40 29 50 20

دبي 41 30 50 15

الشارقة 41 29 55 15

عجمان 40 30 50 20

أم القيوين 41 29 55 20

رأس الخيمة 40 29 60 25

الفجيرة 36 29 70 30

العين 39 30 40 15

ليوا 42 27 65 20

الرويس 41 29 60 20

السلع 42 30 60 20

دلما 38 27 65 25

طنب الكبرى 36 26 65 30

طنب الصغرى 36 26 65 30

أبو موسى 37 26 60 30

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