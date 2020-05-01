وزارة تطوير البنية التحتية تحتفي بـيوم العمال العالمي بمبادرة "بالخير نرتقي"

المصدر: وام

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية بمناسبة يوم العمال العالمي - الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - مبادرة "بالخير نرتقي" لتوزيع وجبات الإفطار على العمال في مشاريع الوزارة.

وتأتي المبادرة ترسيخا للدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة تجاه فئة العمال التي تعد شريكا رئيسيا في منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقالت هناء الصوري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة تطوير البنية التحتية إن احتفال الوزارة بيوم العمال العالمي يأتي في إطار الاهتمام بفئة العمال والحرص على ثقافة المسؤولية المجتمعية وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل لمختلف فئات المجتمع وتعزيز التسامح والقيم الإنسانية الأصيلة وهو النهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه "وعززته قيادتنا الرشيدة.

وأكدت حرص الوزارة على سلامة العاملين لديها بمختلف المشاريع حيث اتخذت كافة التدابير الوقائية والاحترازية في مختلف المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية

وذلك حفاظا على سلامة العاملين في هذه المشاريع والذين يعدون مكونا أساسيا من مجتمع دولة الإمارات.

وأضافت " نحن في وزارة تطوير البنية التحتية وبتوجيهات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية لا نتوانى في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة للعاملين في الوزارة من خلال اطلاق المبادرات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية حقوقهم وتحقيق السعادة وجودة الحياة لهم ولعائلاتهم".

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