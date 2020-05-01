منطقة عجمان الحرة تربط خدماتها ببوابة "الدفع الذكي"

المصدر: عجمان - وام

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي، في خطوة من شأنها أن تتيح قنوات وطرق دفع متنوعة تلبي احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين والشركات التي تتخذ من إمارة عجمان مقراً رئيساً لها.

جاء الربط بموجب اتفاقية جرى توقيعها عن بعد، باستخدام الهوية الرقمية "UAE Pass" من قِبل فاطمة سالم، المديرة العامة لمنطقة عجمان الحرة بالتكليف، ومروان أحمد آل علي، المدير العام لدائرة المالية بعجمان.

طرق دفع متعددة

وقالت فاطمة سالم إن الشراكة الاستراتيجية مع دائرة المالية في عجمان تأتي لدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتقديم خدمات استثنائية تعزز جودة الحياة، وتتمحور حول المتعامل وتحقيق سعادته، كما تأتي ضمن جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات التي تخدم المستثمرين على اختلاف مستوياتهم.

وأضافت أن ربط الخدمات الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة المالية في دعم الدوائر الحكومية لتحقيق استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية، موضحة أنه بفضل هذا التعاون، أصبحت عمليات الدفع للخدمات أكثر سهولة وسلاسة، نظراً إلى تعدد قنوات وطرق الدفع التي تقدمها البوابة، وتشمل: تأسيس شركة جديدة، الترخيص، التجديد، التصريح، والعديد من الخدمات الأخرى.

نظام دفع موحَّد

وقال مروان أحمد آل علي: "يسعدنا أن نكون من أوائل الداعمين لمنطقة عجمان الحرة، لتتمكن من تحويل كل خدماتها إلى خدمات رقمية، ومستعدون لبذل المزيد من الجهد في سبيل تعزيز تنافسية إمارة عجمان، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التعاون مع منطقة عجمان الحرة جاء انطلاقاً من حرص المنطقة الحرة على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة لتلبية تطلعات واحتياجات الشركات الراغبة في العمل في الإمارة وتلك العاملة فيها".

وأضاف: "توفر بوابة عجمان للدفع الذكي لمنطقة عجمان الحرة نظام دفع موحداً يتميز بالمرونة، ويلبي احتياجاتها، ويوفر لها قدرة عالية على المتابعة والرقابة الآنية لجميع إيراداتها، كما تقدم لها البوابة تقارير إحصائية ومالية شاملة ودقيقة تساعد على اتخاذ القرار لكل المستويات".

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