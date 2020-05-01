محاكم دبي تعلن إعادة تشغيل مراكز العضيد

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت محاكم دبي عن إعادة تشغيل مراكز العضيد ابتداء من بعد غدٍ، بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة، والتنقل في إمارة دبي.

وأشارت محاكم دبي إلى أن ساعات تقديم الخدمة للمتعاملين وأوقات عمل الموظفين خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الـ 9 صباحاً إلى الـ 2 ظهراً، مع استمرار تقديم الخدمات عن بعد، كما حددت الخدمات التي ستقدم في المركز ومنها: «طلبات قيد الدعاوى، الطلبات الذكية، خدمات الدفع للأمانات والرسوم، حضور الجلسات عن بعد بالموعد، خدمات الكاتب العدل، والالتزام بتقديم الخدمات المتبقية بما فيها «الاستعلام عن الدعاوى، وتقديم طلبات وياك»، من خلال قنوات الخدمة البريد الإلكتروني، مركز الاتصال، الواتس آب، الاتصال المرئي».

وأوضحت محاكم دبي أنه تقرر عدم استقبال أي متعامل من فئة الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة المتعلقة بالجهاز التنفسي، وعدم السماح بدخول المتعاملين إلى المركز إلا بعد التأكد من درجة حرارة الجسم، وضرورة لبس الكمام والقفاز، وإلغاء منطقة الانتظار في مراكز العضيد، وتطبيق المسافة الاجتماعية متر ونصف بين المتعامل والعميل، واستخدام الدفع الإلكتروني فقط.

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