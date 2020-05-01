شرطة دبي ترد على 553406 مكالمات خلال التعقيم

المصدر: دبي - البيان

كشف العقيد تركي بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أن المركز قدّم المساعدة لمتصلين عبر أكثر من نصف مليون مكالمة، وبواقع 553406 مكالمات خلال فترة التعقيم الوطني، وذلك اعتباراً من يوم 26 مارس الماضي إلى 28 أبريل الجاري.

وقال: «إن المكالمات توزعت بين 432 ألفاً و446 مكالمة، على الرقم 999 الخاص بالمكالمات الطارئة، و120 ألفاً و960 مكالمة على الرقم 901 للمكالمات غير الطارئة.

موضحاً أن الغالبية من المكالمات التي تلقها مركز القيادة والسيطرة، كانت تدور حول القرارات المُصاحبة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في إمارة دبي، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وخاصة في ما يتعلق بنظام الحصول على تصاريح الخروج من المنزل، والتنقل في دبي خلال فترة التعقيم الوطني.

ولفت إلى أن مركز القيادة والسيطرة، تلقى في يوم واحد فقط، بعد إطلاق العمل بنظام تصاريح الخروج من المنزل، 52 ألف مكالمة.

وهذا الرقم يُعد رقماً تاريخياً وقياسياً في عدد المكالمات التي استقبلها المركز على مدار 24 ساعة فقط، مؤكداً أن الخبرة الكبيرة والجهود الاستثنائية لكافة العاملين في المركز، مكنتهم من الرد على كافة الاستفسارات، وتقديم كل العون الممكن للمتصلين، لضمان أمنهم وسلامتهم.

فئات

وأشار العقيد تركي بن فارس إلى أن هناك نوعين من الفئات التي تلقى المركز مكالماتها، الأول هم الموظفون في قطاعات مختلفة من الدوائر حكومية والشركات، مُستفسرين حول حركتهم في التوجه للعمل والعودة منه، وكيفية الحصول على التصاريح، وعدد الأشخاص الواجب وجودهم في السيارة الواحدة، وعما إذا كان ارتداء الكمامات والقفازات ضرورياً، ونوعية المخالفات، وغيرها من الاستفسارات.

ولفت إلى أن الفئة الثانية تمثلت في عامة الناس من أفراد المجتمع، حيث تركزت استفساراتهم حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بحياتهم اليومية، وعلاقاتهم المُجتمعية، وتصاريح الخروج إلى مراكز التسوق، لشراء المواد الغذائية، والتنقل ضمن المنطقة الواحدة.

بلاغات

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أنه في مقابل ارتفاع عدد المكالمات الخاصة بالاستفسار عن الإجراءات الاحترازية المُصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني، انخفض عدد المكالمات المُتعلقة بالبلاغات الجنائية والمرورية بشكل كبير جداً.

وبيّن أن هناك ضباطاً وأفراداً يعملون بكفاءة وحرفية عالية، في مركز القيادة والسيطرة، وعلى مدار الساعة، لتلقي المكالمات من المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل العمل على مساعدتهم، والاستجابة السريعة لبلاغاتهم، والعمل على تقديم الخدمات لهم في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن.

استفسارات

وأضاف أن شرطة دبي، خصصت الرقم 901 للرد على الاستفسار حول مختلف الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، سواء كانت جنائية أو مرورية، مثل استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، ولمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات الشرطية غير الطارئة.

وناشد العقيد تركي بن فارس، أفراد الجمهور، الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 في حال الاستفسار عن الخدمات المُقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات، ومساعدة الجمهور بحرفية عالية، من أجل تقديم كافة أشكال العون، التي تضمن للجمهور، سواء مواطنين أو مقيمين، وكذلك الزوار، راحتهم، وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز