أحمد بن شعفار: عمّالنا رأس مالنا الحقيقي في التقدم والازدهار

المصدر: دبي - البيان

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي: «إن احتفاء الإمارات سنوياً باليوم العالمي للعمال، يترجم قناعتها وإيمانها العميق بأن العاملين في ربوع الدولة وعلى اختلاف وتنوع مهاراتهم وعناوينهم المهنية، إنما يعتبرون طرفاً أساسياً وشريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وقد تجلت تلك القناعة في القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق العمالية». وثمن بن شعفار جهود العمال في كل دول العالم، وخص كوادر «إمباور» بالتهنئة والتقدير بيوم العمال العالمي، شاكراً دورهم الفعال والريادي في تميز «إمباور» وتفوقها في صناعة أنظمة تبريد المناطق.

وأكد بن شعفار أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال لهذا العام يأخذ طابعاً خاصاً كونه يتزامن مع أزمة جائحة «كورونا» التي استدعى الاحتراز منها العمل عن بعد، وتطبيق إجراءات وقائية للعاملين في المواقع، وهو ما حرصت المؤسسة على تطبيقه بأعلى المعايير حماية لصحة العاملين وحفاظاً على سلامتهم.

لافتاً إلى استراتيجية «إمباور» القائمة على صياغة وتطبيق برامج مهنية، تتضمن تقديم كل أشكال الرعاية والإسناد والدعم لفرق عملها، وزيادة كفاءتهم والارتقاء بمهاراتهم إلى معدلات أعلى.

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