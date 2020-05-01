«شمس» تقدم 6 آلاف وجبة إفطار للعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

بادرت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» بتقديم 6 آلاف وجبة إفطار، خلال شهر رمضان المبارك لفئة العمّال المقيمين في منطقة البطائح، وذلك بالتنظيم مع بلدية البطائح وجمعية الشارقة الخيرية، وتم تخصيص 3 آلاف وجبة لكل من الجهتين، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة المتمثلة في مد يد العون، وكونه جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية.

وأشار الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، إلى أن المبادرة جاءت تقديراً للجهود الكبيرة المبذولة، التي تقوم بها هذه الفئة من المجتمع، التي تعمل بكد واجتهاد للمساهمة في الحفاظ على جمال إمارتنا الباسمة، وانطلاقاً من مبادئنا لنشر الخير ودعم الأعمال الخيرية في هذه الأيام الفضيلة.

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