«مجلسكم عندكم» يبحث أساليب الحياة الصحية

عقد نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أول من أمس، أولى جلساته الرمضانية ضمن مجلسه الرمضاني، والذي يبث النادي نسخته التاسعة عبر حسابه على منصة إنستغرام تحت شعار «مجلسكم عندكم».

وتناول المحور الأول من محاور المجلس الرمضاني لهذا العام «أساليب الحياة الصحية والوقاية من الأمراض»، والذي تحدث فيه عبر بث مباشر، العميد الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي للقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور حسام التتري، استشاري طب الأطفال والأمراض المُعدية والمناعة بمركز القلب الطبي بمدينة العين، وأدار الحوار الإعلامي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أحمد سلطان.

وأوضح الدكتور علي سنجل، مدى تأثير الصحة النفسية وانعكاساتها على الصحة العامة، وما قد تسببه الأفكار السلبية من انعكاسات على مناعة الإنسان، وكيفية تعزيز الوقاية من الأمراض من خلال الممارسات الصحية السليمة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي.

من جانبه، سلط الدكتور حسام التتري، الضوء على كيفية عمل الجهاز المناعي للإنسان، والمراحل التي يمر بها مع العمر، وطرق الوقاية من الأمراض، وأسباب التأثر وضعف المناعة. (الشارقة - البيان)

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