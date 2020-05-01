«أشغال الشارقة» تعقّم مشاريعها

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، المرحلة الثانية من حملة «ونحن مسؤولون»، والتي تضمنت تعقيم مشاريع الدائرة الإنشائية الجارية، بالتعاون مع شركة بيئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ولضمان بيئة صحية سليمة خالية من الأمراض.

وكان ذلك عبر تعقيم المكاتب والأسطح والأدوات والأجهزة والمعدات المختلفة والمرافق والخدمات في مختلف المشاريع، بالإضافة إلى توزيع أدوات ووسائل الوقاية والمعقمات الشخصية على العمال، الذين تتطلب طبيعة عملهم الوجود في المواقع الإنشائية. كما أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التعقيم الدورية واحتياجات ومتطلبات فرق العمل خلال هذه المرحلة.

بالإضافة إلى إتاحة منصة إلكترونية لتقديم الخدمات للمتعاملين. وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: «إن الدائرة تواصل جهودها في عمليات التعقيم مع الشركاء، للحد من انتشار «كورونا» والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع».

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