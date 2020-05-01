انتهاء موسم صيد الأسماك السطحية بشباك الحلاق

المصدر: دبي - البيان

تنتهي اليوم فترة سماح صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق «التحويط» التي بدأت من مطلع نوفمبر الماضي واستمرت حتى الـ 30 من أبريل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم «468» لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط».وذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة:

«إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد ومواءمتها بالفترات الزمنية التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية لضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.

وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضاً الضغوة والمناصب الثابة والحظور في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية».

مواسم

وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، فإن مواسم تكاثر الأسماك السطحية ومنها أسماك الكنعد يكون من مارس إلى يونيو، وأسماك القباب من مايو إلى يوليو وأسماك الضلع من أبريل حتى يوليو، وأسماك الدردمان من مارس إلى مايو وأسماك الجد على فترتين الأولى من مايو إلى يوليو والثانية في نوفمبر.

الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها وعدم تأثرها مستقبلاً وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.

مواصفات

وبموجب القرار، يُسمح للصيادين المرخصين من الوزارة والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «طراد» صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه.وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك.

وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية «ونش» على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق «التحويط».

بدائل

يتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز