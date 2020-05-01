%57 إنجاز المرحلة الثانية من تطوير طريق الشارقة - الذيد - مسافي

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضحت المهندسة منيرة عبد الكريم، مدير المنطقة الجنوبية بوزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»: «أن معدل تنفيذ إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي «88 E» الشارقة - الذيد - مسافي، من طريق البطائح بلغ 57% تقريباً، فيما تبلغ كلفته الإجمالية 82.1 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من 2020».

توسعة طريق

وقالت المهندسة منيرة عبد الكريم: إن المشروع الذي يقع في منطقة البطائح بالشارقة وبدأ تنفيذه في ديسمبر 2018، يستهدف في مرحلته الثانية توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة ــ الذيد «E88»، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة «E102».

ولفتت إلى أن أعمال المشروع تشمل إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وإنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد، فضلاً عن تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق، وحماية وترحيل الخدمات القائمة.

كفاءة

وتابعت: «إن أعمال الإنشاء تتضمن كذلك جسراً جديداً يمر فوق طريق خورفكان الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ مستلزمات السلامة المرورية وتنفيذ شبكات تصريف المياه وشبكات إنارة الطرق.

مشيرة إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تحرص على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بشكل عام من خلال تنفيذ استراحات المركبات ورفدها بالخدمات، وتنفيذ معابر مشاة وفق المعايير والمواصفات العالمية، وإنجاز طرق سريعة تواكب ما تشهده الدولة من تنمية شاملة، خاصة أن معدل الانسيابية على الطرق الاتحادية بلغ 72%، وهو ما يعتبر من الإنجازات التي حققتها الوزارة».

إجراءات احترازية

وبينت أن الوزارة تأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة العاملين في مشروعاتها حاليا، حيث تدير المشروعات وعقد الاجتماعات عن بُعد، فيما تتابع سير الأعمال والإنجاز من خلال كاميرات البث الحي المثبتة في مواقع المشروعات، فضلاً عن استخدام الطائرات من دون طيار.وأشارت إلى أن الوزارة تعزز من استخدام المواد المستدامة في هذا المشروع.

حيث يتم استخدام أصباغ تمتص ثاني أوكسيد الكربون، والروائح الكريهة من الجو، موضحة أن الوزارة استحدثت منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة، ويحافظ على البيئة بجميع مراحل العمل من تنفيذ وتشغيل، التي بدورها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وخفض عمليات التسوية بنسبة 45%، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70%، وتقليل مدد التنفيذ 10%.

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