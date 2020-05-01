سعود المعلا يصدر مرسوماً بحزمة محفزات اقتصادية

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2020، بشأن حزمة المحفزات الاقتصادية لدعم قطاعات الأعمال والأفراد.

ونص المرسوم الأميري على تخفيض 50% من رسوم الرخص الجديدة، والتجديد بأنواعها «تجاري، صناعي، مهني» بدائرة التنمية الاقتصادية وإلغاء الغرامات «غرامات التأخير للرخص المنتهية» على الشركات والمؤسسات الاقتصادية بإمارة أم القيوين بأنواعها «تجاري، صناعي، مهني» في الدائرة، وتخفيض 50% من رسوم الأنشطة الخاصة بغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، على أن يستمر العمل بالقرار رقم «3» لسنة 2020 بشأن إعفاء المنشآت والمؤسسات المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات بالنسبة للأنشطة، التي لا تزال خدماتها معلقة.

وجاء بالمرسوم الأميري رقم «2» لسنة 2020: «إنه على دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين متابعة الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة وإبرار توصياتها فيما يتعلق بالمحفزات وعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم بشأنها، إلى جانب تفعيل وتنفيذ هذه المحفزات وبالآلية المناسبة بكل فعالية وكفاءة ووفقاً لاختصاصها، على أن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مايو 2020 ويستمر العمل به حتى إشعار آخر. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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