«المشاريع الوطنية» تسهم في الحملة بمنتجات قيمتها 750 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

تواصل المساهمات النقدية والعينية التدفق على حملة «10 ملايين وجبة»، التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

وقدمت «المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء»، التي توفر سلسلة خدمات لوجستية وتجزئة لأفضل المنتجات العالمية، مساهمات غذائية تصل قيمتها إلى حوالي 750 ألف درهم.

وجبات

واستقبلت الحملة من «المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء» 322 صندوق «آيس كريم هاجن داز» الفاخر ليتم توزيعها على ما يزيد عن 30 ألف شخص، و32 طناً من لحوم الدواجن المجمدة، و25 ألف علبة تمر، هذا بالإضافة إلى 25 ألف منتج من علب عصير الربيع وشاي أحمد الإنجليزي وقوالب حبوب «نايتشر فالي» عالية الجودة.وقال حسن أحمدي، رئيس مجلس إدارة «المشاريع الوطنية للتجارة والإنماء»:

«يأتي توزيع منتجاتنا التي تشتهر بجودتها العالية ضمن حملة 10 ملايين وجبة في إطار حرص الإمارات على رسم الابتسامة والبهجة على وجوه الأسر المتعففة والفئات المستهدفة من الحملة وضمن جهود ترسيخ ثقافة السعادة في المجتمع».

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