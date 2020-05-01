1112 تحقيقاً «عن بُعد» أجرتها نيابة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي إجراءها 1112 تحقيقاً «عن بُعد»، مشيرة في الوقت نفسه أنها تجري التحقيقات «عن بُعد» في جميع القضايا الجزائية المعروضة عليها، بنسبة 100 %.

حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين من منازلهم، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال توفير غرف للتحقيق مجهزة بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة بإمارة أبوظبي.

وأشار المستشار حسن محمد الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، إلى تخصيص وتجهيز 50 غرفة وتجهيزها بما يتوافق مع متطلبات التحقيق.

حيث تم تزويدها بكاميرات تغطي زاوية 360 درجة للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات وبما يتوافق مع المبادئ القانونية المقررة، وبين أنه يجري العمل على زيادة عدد هذه الغرف، مشيداً بدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في استكمال الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وتسهيل إجراءات التحقيق عن بُعد من خلال تجهيز غرف للتحقيق عن بُعد في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة في إمارة أبوظبي.

ولفت الحمادي إلى وضع ضوابط للموظفين خلال أداء عملهم عن بُعد كالالتزام بوقت العمل الرسمي، وأن يكون الموظف متاحاً للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، والحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات، والالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها جهة عمله عن إنجازاته وإنتاجيته للتأكد من جودتها ودقتها، لافتاً إلى وضع آلية مبتكرة لتقييم الموظفين قياساً على المهام المطلوبة وحجم العمل ونسب الإنجاز.

إحصائيات

ونوه الحمادي أن النيابة العامة نظرت خلال الربع الأول من العام الجاري 29 ألفاً و965 قضية، وبلغ عدد القضايا منذ بداية مارس الماضي 9 آلاف و860 قضية، مشيراً إلى أن النيابة العامة أجرت 1112 تحقيقاً عن بُعد، وأصدرت 1651 قراراً، و4590 أمر إحالة، و1573 أمر حفظ، و614 أمراً جزائياً.

وقال: وصل عدد الجلسات التي تم حضورها عن بعد 9124، وعدد عمليات الترجمة عن بُعد 369 ترجمة، والطلبات الإلكترونية المنفذة 2132 طلباً، فيما تم قيد 772 عريضة عن بُعد، وبلغ عدد الاستعلامات التي تلقاها مركز الاتصال 6 آلاف و 362 استعلاماً، وبلغ عدد إجراءات تنفيذ الأحكام 17 ألفاً و281 إجراءً.

وأضاف: بلغ عدد الطعون بالنقض 193 طعناً، وعدد الطعون بالاستئناف 564 طعناً، وعدد المعارضات 231 معارضة.

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