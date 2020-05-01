«أمانة مجلس الوزراء» تدرب 33 شاباً لعضوية الإدارات الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ خطة متكاملة لاستمرار تدريب 33 شاباً ممن تم اختيارهم لعضوية مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية، بنظام التدريب عن بعد، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الوطنية في ظل الظروف الحالية.

وقال فيصل أحمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حريصة على استمرارية منظومة التدريب التي بدأتها لتأهيل الشباب لعضوية مجالس الإدارات التي تم اختيارهم لها، حيث طورنا الخطة التدريبية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوطنية، واعتماد تنفيذها عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وبما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد.

وتم توفير بيئة إلكترونية تفاعلية ومتكاملة للشباب تتيح لهم استمرارية عملية التدريب، واستكمال تنفيذ خطة التدريب التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة آرنست ويونغ بهدف توفير تدريب نوعي في العمل الحكومي للشباب وتمكينهم من أداء أدوراهم الجديدة ضمن المجالس الحكومية بكفاءة وفاعلية.

وأوضح أن خطة التدريب تضم حزمة من المواد والبرامج التدريبية لتعزيز المهارات وتنميتها لدى الشباب وتبني الأفكار التي تسهم في تزويدهم بأحدث المعارف والممارسات، وبما يضمن جاهزيتهم للعب أدوار رائدة في تطوير العمل الحكومي.

ورش تدريبية

وتضم خطة التدريب ورشاً تدريبية متخصصة في الابتكار والتميز في العمل وإدارة المشاريع والأفكار، كما تضم آلية التدريب توفير مدرب خاص لكل شاب حسب اختصاص الجهة الاتحادية التي تم اعتماد عضويته فيها لتقديم الخبرات المتخصصة، إلى جانب تنفيذ تجارب عملية لدعم مهارات وخبرات الشباب القيادية وتعزيز معارفهم الحكومية.

كما تتمحور الخطة ضمن أجندتها على عدد من الدورات المتخصصة في تطوير العمل الحكومي، حيث تضم ورش حول مهارات القيادة الاستراتيجية الناجحة، وتطبيق التقنيات في قياس ومراقبة الأداء، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في السياسات المالية، وجوانب التسويق والتخطيط والتنبؤ وتحليل المخاطر في إدارة المشاريع، وتطوير مهارات الاتصال الشخصية، .

تعاون

وقال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آرنست ويونغ: «إننا فخورون بتعاوننا مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل تدريب أعضاء مجالس إدارات الهيئات الاتحادية المعينين حديثًا ضمن مبادة إشراك الشباب الإماراتي في مجالس الإدارات، وعملنا على تحويل البرنامج إلى تدريب عن بعد حيث تمكن المشاركون من متابعة الوصول إلى المدربين والمحتوى ودورات تنمية المهارات».

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