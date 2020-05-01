عدد إلكتروني جديد من «مجلة درع الوطن»

أصدرت مجلة درع الوطن الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة عددها الشهري الجديد رقم 580 إلكترونياً وذلك للشهر الثاني على التوالي من أجل إتاحته لقرائها ومتابعيها لتصفحه على موقع المجلة على الرابط www.nationshield.ae.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في دولة الإمارات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

واشتمل العدد الجديد على العديد من الموضوعات والتقارير الاستراتيجية والعسكرية والمقالات والقضايا الوطنية التي تمس مستقبل الوطن وحياة المواطن. وجاءت افتتاحية العدد تحت عنوان: «حينما تكون الكمامة أهم من الصاروخ»، فيما جاء ملف العدد بعنوان: «رؤية عميقة وواعية - دور القادة في إدارة الأزمات.. الإمارات نموذجاً».

واستعرض العدد عدداً من الموضوعات المتخصصة في فيروس «كورونا» ومنها: «فيروس كورونا هل ينهي الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط»، و«كورونا وتغير مفهوم الأمن الوطني». (أبوظبي - وام )

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