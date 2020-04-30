المراكز التجارية في أبوظبي تفتح أبوابها للمتسوقين

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

فتح مركز أبوظبي مول، اليوم، أبوابه للمرة الأولى أمام المستهلكين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر، ويعد مركز أبوظبي مول أول مركز تجاري في الإمارة من بين 29 مركزاً تجارياً يحصل على موافقة دائرة التنمية الاقتصادية بإعادة الافتتاح، بعد أن طبَّق جميع الاشتراطات التي تطلبتها الدائرة، وعلى رأسها فحص العمالة العاملة في محلاته.

ومن المتوقع أن تحصل بقية المراكز التجارية، منتصف ونهاية الأسبوع المقبل، على موافقات الدائرة بإعادة الافتتاح بعد إنجاز عمليات فحص العمالة والتعقيم والتطهير الشامل.

جهود كبيرة

وأكد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية التي تدير أكثر من 15 مركزاً تجارياً في إمارة أبوظبي، أن مراكز المجموعة في مدينة العين جاهزة للافتتاح في أقرب وقت بعد الانتهاء من فحص العمالة العاملة بها، متوقعاً أن تنجز شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" الفحوص المتبقية لعمالة المراكز في مدينة أبوظبي وضواحيها منتصف الأسبوع المقبل.

وقال واجب الخوري: "لبَّينا جميع اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية، خاصة عمليات التعقيم والتطهير، ولم يتبقَّ لنا إلا الانتهاء من إجراء فحوص جميع العمالة لدينا، علماً بأن عدد العمالة في مراكزنا بأبوظبي كبير للغاية، وتقوم شركة صحة بجهود كبيرة لإنجاز عمليات الفحص في أسرع وقت، ونحن مستعدون لإعادة الافتتاح بمجرد انتهاء الفحوص والتأكد من خلوّ العمالة من فيروس كورونا (كوفيد 19).

إعادة الافتتاح

وشدد على أن المراكز التجارية للمجموعة ستلتزم بجميع الاشتراطات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها أن تستقبل المراكز 30% من المتسوقين، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء العمالة والمتسوقين الكمامات والقفازات، إضافة إلى تنظيف وتعقيم كل نقطة وزاوية وركن في مراكز التسوق التابعة لها، لضمان سلامة العملاء والموظفين.

وأضاف: "عندما ننتهي من تلبية كل متطلبات الدائرة، سنتقدم بطلب لها لإعادة الافتتاح، وتاريخ إعادة الافتتاح سيكون بيدها، وأعتقد أن مراكزنا ستفتح أبوابها نهاية الأسبوع المقبل".

فحص العمالة

وأكد محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه، مالك دير فيلدز مول بأبوظبي، أن المركز التجاري جاهز للافتتاح منتصف الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المركز استكمل جميع الاشتراطات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية عدا فحص العمالة.

وقال: "خاطبنا شركة أبوظبي للخدمات الصحية لإجراء الفحص للعمالة في محلات المركز في أسرع وقت، ونتوقع بدء إجراء الفحوص لهم يوم الأحد ولمدة يومين على أقصى تقدير، ونأمل أن نفتح أبواب المركز التجاري يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير".

وتوجه محمد الحاج بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية لحرصها على افتتاح المراكز التجارية وفق اشتراطات صارمة لتجنب تفشى فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما توجه بالشكر لأفراد المجتمع على التزامهم ودعمهم للاشتراطات التي حددتها الدائرة، كما حثهم على اتباع كل إجراءات الأمان مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة والقفازات كلما ذهبوا للتسوق، إلى أن تنتهي غمة كورونا.

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