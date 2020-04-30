الإمارات ترسل 7 أطنان من المساعدات الطبية إلى بنغلاديش لدعمها في مكافحة فيروس كورونا

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنغلاديش لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

وقال ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية : "إن دولة الإمارات تحرص على دعم قدرات بنغلاديش في التصدي لـ (كوفيد-19) وأن إيصال المساعدات اليوم من قبل الدولة سيمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم لاحتوائه".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 341 طناً من المساعدات إلى أكثر من 33 دولة استفاد منها ما يقارب من 341 ألفاً من المهنيين الطبيين.

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