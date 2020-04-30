سفير أذربيجان: نقل 149 أذرياً من دبي إلى باكو يؤكد جاهزية الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

ثمن ماهر علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وباء كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وتعاونها مع السفارة الأذربيجانية لنقل 149 مواطنا أذربيجانيا رغبوا في العودة إلى بلدهم لظروف قهرية وذلك عبر مطار دبي الدولي وشركة فلاي دبي.

وتوجه السفير نيابة عن الحكومة الأذرية بالشكر والتقدير لحكومة الإمارات لاستجابتها السريعة وتوفير كل الدعم لتسهيل سفر المواطنين الأذريين، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد دليلا على سمو القيم الإماراتية الأصيلة وجاهزية الدولة تحت أي ظروف.

وقال السفير علييف إن دولة الإمارات منذ بداية ظهور فاشية كورونا الجديد في الصين تعاملت مع الأزمة بكل جدية، واتخذت سلسة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي مكّنت السلطات الصحية في الدولة من السيطرة على المرض واحتوائه، مشيرا إلى أن دولة الإمارات كعادتها في مثل هذه الظروف لم تتوان عن تقديم المساعدات الطبية للعديد من الدول التي تعاني من انتشار الفيروس، كما قامت أيضا بإجلاء مئات العالقين من مختلف دول العالم واستضافتهم في مدينة الإمارات الإنسانية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة ومن ثم نقلهم إلى بلدانهم.

وأشار السفير علييف إلى أن العلاقات الثنائية بين أذربيجان والإمارات شهدت تطورا ونموا كبيرين خلال السنوات الأخيرة تمثلت في توسع الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين والتي تُرجمت إلى توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية استمرت العلاقات قوية ومتوازنة بين البلدين الصديقين تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز