معهد دبي لتنمية الموارد البشرية يطلق برنامج " كن موظفاً مثالياً أثناء العمل عن بعد"

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، برنامج "كن موظفاً مثالياً أثناء العمل عن بعد"، بهدف تدريب موظفي حكومة دبي، وتطويرهم وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي، والقيام بدور محوري في خدمة الأهداف الحكومية، وذلك من خلال التدريب عن بعد في إطار الإجراءات الإحترازية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام، وحكومة دبي بشكل خاص، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)، والحد من انتشاره.

وضم برنامج "كن موظفاً مثالياً أثناء العمل عن بعد"، والذي شارك فيه 209 موظفين من 32 جهة حكومية، دورات تدريبية وورش توعوية، حيث تناولت الورشة الأولى أخلاقيات العمل عن بعد، وتركزت حول وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة، وحقوق وواجبات الموظف للعمل عن بعد، فيما تناولت الورشة الثانية إدارة الأزمات والكوارث، وتركزت حول التشريعات والقوانين الدولية في الأزمات والكوارث، والحماية في الأزمات والكوارث، والأوبئة والأمراض المعدية، والورشة الثالثة حول المرونة النفسية ودورها في مواجهة الأزمات، وتركزت حول الأسس النظرية للمرونة النفسية، والجوانب المهارية للمرونة النفسية الضرورية لمواجهة الأزمات.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائر ة على إعداد الموارد البشرية بشكل ملائم لقيادة المرحلة المقبلة، وفقاً لأحدث المعايير، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تعد العنصر البشري هو المحرك لعجلة التنمية وهو القائد للتطور والتقدم.

وقال إن الدائرة تستعد للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال تطوير مهارات موظفي حكومة دبي، وإعدادهم الإعداد الأمثل للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة وما ينجم عنها من متغيرات خاصة في قطاع الموارد البشرية، وكذلك ما يشهده العالم حالياً من تغيرات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الفلاسي أن التدريب يعد خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات العالمية السريعة، فمن خلال التدريب يتم تزويد الموظف بالمعلومات والمهارات اللازمة كي يكون قادراً على أداء مهام عمله على أفضل وجه، وإحداث تطور إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغيير في المستقبل.

وأوضح أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على ترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تمكين أبناء الإمارات واعطائهم الفرصة كاملة لممارسة دورهم في قيادة العمل الحكومي في دبي.

ومن جانبها قالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تتعاون مع دوائر حكومة دبي للارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، وتأهيلها التأهيل المناسب وفقاً لأعلى المعايير، لتؤدي دورها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة والشاملة التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضافت أن لدى معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، العديد من البرامج والمبادرات الهادفة لتأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب، وصقل مهاراتهم، وتعزيز خبراتهم، وإعدادهم لقيادة العمل الحكومي في المستقبل، وتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة، إذ يوفر المعهد أفضل البرامج التعليمية والتدريبية، التي تشتمل على البرامج التنفيذية والإدارية المتميزة، بالإضافة إلى برامج التعليم التخصصي والكفاءات الشخصية، وبرامج النظم الحكومية المشتركة وخدمة المجتمع، وبرامج الدبلومات المهنية المعتمدة، ليتم تغطية جميع الشرائح المستهدفة من موظفي حكومة دبي.

وأوضحت منى بوحميد أن المعهد وتماشياً مع نتائج مختبر مسرعات الموارد البشرية، سيركز عمله خلال الفترة المقبلة على تنمية المواهب والقدرات الإماراتية في القطاعات المحورية والسيادية، وتأهيل الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وسينظم المعهد العديد من الدورات التدريبية، والدبلومات المهنية الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوظيفية لموارد حكومة دبي البشرية، لتكون قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تأهيل الكوادر المواطنية التأهيل اللازم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.

وتتمحور برامج المعهد التدريبيّة حول مجموعة من المجالات الرئيسة التي تتضمن: البرامج التخصصية للتنفيذيين، والبرامج الإدارية المتميّزة، والتعليم التخصصي، وبرنامج الكفاءات الشخصية، وبرامج النظم الحكوميّة المشتركة.

ويعتمد المعهد على نخبة من الخبراء الحكوميين والمدرّبين المعتمدين لتقديم أعلى مستويات التدريب الذي يلبّي التطلعات الطموحة، وحرصاً من المعهد على تحقيق التميز والريادة، فقد قام بتصميم برامجه استناداً إلى منهجيّة تدريبيّة تقوم على ثلاثة ركائز أساسيّة هي: التدريب والتطوير، ورأس المال البشري، والتمكين والمشاركة والرؤية.

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