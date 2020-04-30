حاكم الفجيرة يصدر قراراً بشأن الاعفاء من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القرار رقم 4 للعام 2020 بشأن الاعفاء من رسوم الرخص و الضرائب المحلية للعام الجاري.

و أوضح القرار أنه نظراً للظروف الحالية و الاجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد والذى أدى إلى إيقاف بعض الأنشطة التجارية فقد تم اعفاء الأنشطة من الرسوم السنوية.

ووفق المادة الأولى من القرار "ستعفى لمدة سنة اعتباراً من بداية شهر يناير إلى 31 ديسمبر 2020 بعض الأنشطة من رسوم الرخص و منها المهن في السوق الشعبي و سوق الجمعة و محال بيع اللحوم و الدواجن و الخياطين و دور السينما ومراكز الألعاب و المحال الواقعة في مراكز التسوق و الفنادق و مراكز اللياقة البدنية و النوادي الصحية و قاعات الأعراس و الصالونات الرجالية و النسائية".

فيما نصت مادته الثانية على اعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة .

ووجه سموه كل الدوائر المعنية بالعمل على تنفيذ القرار فوراً.

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