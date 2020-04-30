"بلدية العين" تنجز 4 محطات لمعالجة مياه العادمة في المسالخ بنسبة 82%

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت بلدية العين أنه تم التواصل إلى استكمال مشروع تصميم وتركيب أربع محطات معالجة للمياه العادمة من المسالخ التابع لقسم إدارة المياه، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع 82% ، و سعة تصميمة تصل إلى 75 متر مكعب ليتم استخدام المياه بعد المعالجة في ري الزراعة التجميلية و اعمال الغسيل.

وأشارت المهندسة لطيفة الكتبي رئيس قسم إدارة المياه ببلدية مدينة العين، إلى أنه تجري حاليا متابعة سير الاعمال في مشروع محطات معالجة المياه من خلال تزويد كل من مسلخ الهير ومسلخ الوقن، ومسلخ سويحان ومسلخ اليحر بوحدات معالجة للمياه العادمة والتي بدورها ستدعم معايير تحسين جودة الحياة بالمحافظة على استدامة عناصر البيئة والصحة العامة وذلك من خلال تطوير التقنيات التي تضمن القضاء على مسببات الأمراض في المياه العادمة.

وأضافت أن تلك المحطات سوف تعزز بدورها قيم الاستدامة حسب الخطط الاستراتيجية التي تدعم تحقيق خطة أبو ظبي في المسالخ المقترحة بما يعزز الإدارة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد المائية، فضلاَ عن استخدم المياه المعالجة من المسالخ كمصدر لعمليات الغسيل والري الداخلي للمسالخ مما سيقلل بدوره الاعتماد على مياه التحلية.

مشيرة إلى أن ما ستقدمه هذه المحطات من حماية للأصول والمعدات من الأثر السلبي للمياه العادمة من المسالخ وبالتالي المحافظة عليها وزيادة العمر الافتراضي لها، وتأهيل المسالخ بما يدعم مبادرة إنشاء نظام البيئة والصحة والسلامة، والتعامل والاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز