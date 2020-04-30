"سوق التنين" بدبي يعيد فتح أبوابه

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، والتي تملك وتدير دراغون مارت (سوق التنين)، أكبر مركز للتجزئة والتجارة في دبي، عن فتح أبوابه مجدداً مما أشاع البهجة بين الزوار وسكان الإمارة والمستأجرين.

تعود هذه الوجهة العالمية المعروفة بمبيعات الجملة والمنتجات المخفّضة للعملاء من التجار والمستهلكين، مما يساعد المتسوقين الذين يسعون لتوفير المال، كما يدعم آلاف الشركات الصغيرة.

وبهذه المناسبة قال عمر خوري، المدير التنفيذي لنخيل مولز، التي تملك وتدير دراغون مارت (سوق التنين)، " دراغون مارت هو من أكثر الوجهات شعبية في المنطقة للتسوق والتجارة وتناول الطعام والترفيه، للزوار من كافة الأعمار. نحن فخورون بمساعدة أكثر من 3,000 شركة صغيرة ومتوسطة على استئناف أعمالها. لقد شهد الموقع الإلكتروني لدراغون مارت وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي سيلاً من الاستفسارات حول إعادة الافتتاح، مما يثبت مدى شعبية هذه الوجهة الفريدة".

وأضاف، "تأتي إعادة الافتتاح في وقت يراقب فيه الكثير من الناس ميزانياتهم عن كثب في ظل الظروف المالية العالمية، وسوف يختارون دراغون مارت بوصفه أكبر وأفضل مصدر للمنتجات من حيث الجودة والتكلفة المعتدلة سواء لمبيعات الجملة أو المتسوقين بشكل عام".

ويتطلع المستأجرون في دراغون مارت لاستئناف العمل واستقبال عملائهم مجدداً، وقد عبروا عن سعادتهم بإعادة فتح أبوابهم للزوار.قال السيد هوانغ، صاحب متجر "جوانا" وأحد أكبر وأقدم المستأجرين في دراغون مارت، "نحن متحمسون جداً لاستئناف العمل، وقد شهدنا إقبالاً كبيراً من العملاء الدائمين والجدد منذ أن قمنا بإعادة فتح أبوابنا يوم الاثنين. لقد عملنا عن كثب مع ادارة نخيل مولز لإعادة الافتتاح، ونحن ممتنون للغاية لدعمهم المستمر وتفهمهم، فيما نسعى لتخطي هذه المرحلة الصعبة ".

يعمل دراغون مارت وفقاً للتوجيهات الحكومية، ويضع الأولوية للسلامة والراحة. وقد شهد قبل الافتتاح عملية تعقيم واسعة النطاق كما خضع جميع موظفي خدمة العملاء لاختبارات كوفيد-19. وتم إنشاء نفق للتعقيم لموظفي المتاجر وسائقي خدمات التوصيل، مع زيادة عدد أفراد الأمن لمزيد من الأمان. ويتم تطبيق التدابير الحكومية، بما في ذلك فحص درجة الحرارة لجميع المستأجرين والزوار، والالتزام بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتحديد السعة القصوى للزوار بـ 30%، فضلاً عن برنامج التعقيم المستمر على مدار 24 ساعة.

جميع المتاجر في دراغون مارت مفتوحة حالياً، عدا الوجهات الترفيهية مثل صالات السينما والمجمّع الرياضي على سطح المبنى وفابي لاند لا تزال مغلقة التزاماً بالتوجيهات الحكومية.

يفتح دراغون مارت أبوابه هذا الأسبوع لينضم إلى نخيل مول وابن بطوطة مول وجولدن مايل غاليريا ومراكز بافيليون في المجتمعات السكنية التابعة لـنخيل.ساعات العمل الحالية في دراغون مارت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً طيلة أيام الأسبوع، ويفتح سوبرماركت كارفور أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

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